Deezer revendique 7 millions d’abonnés, loin derrière Spotify et Apple Music

Spotify et Apple Music, qui dominent largement le marché du streaming musical, communiquent régulièrement sur le nombre d’abonnés payants. Au dernier comptage, Spotify en a 87 millions et Apple Music en a 56 millions. De son côté, Deezer est plus discret. Mais une nouvelle donnée a été partagée récemment : 7 millions d’abonnés payants.

La révélation a été faite par Hans-Holger Albrecht, le PDG de Deezer, au cours d’une interview avec Musically. Le service de streaming français compte 14 millions d’utilisateurs au total, signifiant que la moitié paye un abonnement pour ne pas avoir de publicités et pouvoir télécharger les musiques en local, et l’autre moitié profite de la version gratuite financée par la publicité. « Il y a quatre ans, 80% du chiffre d’affaires étaient générés par les accords les opérateurs, dont la majorité provenait de France. Aujourd’hui, 75% du chiffre d’affaires est réalisé avec des abonnés qui payent d’eux-mêmes et la France représente moins de 50 % du chiffre d’affaires. C’est un changement assez dramatique », explique le dirigeant.

Comment lutter face aux géants que sont Apple Music et Spotify ? Deezer compte se focaliser sur les pays où le streaming musical est peu adopté à ce jour. « Au Brésil, le taux de pénétration est seulement de 2% ou 3%. En Allemagne, cela ne frôle pas les 10% », détaille le responsable pour donner des exemples. Il ajoute que Deezer n’est pas fermé à l’idée de passer des partenariats. « En matière de fusion et acquisition, Deezer est un formidable partenaire […] C’est un marché potentiel à 60 milliards de dollars, donc il va y avoir des mouvements et de nouvelles alliances, comme SiriusXM et Pandora ».

Au cours de l’été 2018, Deezer a eu une valorisation qui a atteint un milliard d’euros suite à plusieurs levées de fonds.