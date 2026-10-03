Kena: Scars of Kosmora : la sortie glisse à 2027 et son île se dévoile

Kena: Scars of Kosmora n’arrivera finalement pas en 2026. Ember Lab repousse son aventure à 2027 sur PS5 et PC, afin de disposer de davantage de temps pour finaliser un jeu annoncé comme plus vaste que Bridge of Spirits. Le studio accompagne ce délai d’un premier aperçu détaillé de l’île de Kosmora, de ses temples et du nouveau compagnon de Kena.

Une année de plus pour un monde plus ambitieux

Le report constitue le principal élément nouveau. Lors de son annonce en février, Scars of Kosmora était encore attendu cette année. Ember Lab explique maintenant vouloir dépasser le niveau de finition de son premier jeu, sorti en 2021, tout en développant une aventure à plus grande échelle.

Le studio ne donne ni mois ni trimestre. La fenêtre se limite donc à 2027.

Le jeu restera une aventure linéaire centrée sur ses personnages, mais les régions offriront davantage de chemins secondaires. Il ne s’agit pas d’une transformation en monde ouvert : Ember Lab parle plutôt d’espaces plus larges, dans lesquels les joueurs pourront s’éloigner de l’itinéraire principal pour découvrir des histoires et des récompenses.

Cette précision distingue la suite d’un simple agrandissement. L’objectif paraît être de conserver le rythme très dirigé de Bridge of Spirits tout en laissant Kosmora respirer. KultureGeek avait couvert l’annonce initiale de Scars of Kosmora ; le nouveau billet officiel remplace donc sa fenêtre 2026 et ajoute des éléments qui n’étaient alors qu’esquissés.

Kosmora, ses quatre cultures et une civilisation disparue

Kena se rend sur l’île à l’invitation d’Orfio, un ami d’enfance persuadé que ce territoire détient des réponses sur leur passé de guides spirituels. Le personnage a appris à aider les morts à quitter le monde des vivants, mais maîtrise moins bien ce que son rôle peut apporter aux personnes encore en vie. Sa propre douleur, longtemps reléguée derrière celle des autres, deviendra l’un des fils du récit.

Quatre cultures liées chacune à un élément vivaient autrefois sur Kosmora. L’une d’elles a disparu lors d’un cataclysme mystérieux. Les trois autres ont continué à évoluer, avec leurs valeurs et leurs conflits, tandis que les connaissances spirituelles associées aux éléments se sont peu à peu effacées.

Les temples alchémystiques devraient matérialiser ce passé dans le jeu. Ember Lab les décrit comme de véritables donjons, avec des énigmes et des épreuves capables de modifier les pouvoirs de Kena. Cette approche est plus structurée que les petits sanctuaires disséminés dans le premier épisode.

Un compagnon qui sert de monture, d’arme et de clé

Le grand animal cristallin aperçu dans la première bande-annonce n’est pas un simple moyen de transport. Ce nouvel esprit accompagne Kena dans les régions les plus étendues, intervient au combat, peut être utilisé monté ou à pied et participe aux énigmes liées à l’alchimie. Son origine est directement reliée au mystère de Kosmora.

Ce compagnon répond aussi à une contrainte très concrète : parcourir l’île à pied prendrait trop de temps. Plutôt que d’ajouter un système de déplacement sans lien avec le récit, Ember Lab l’intègre donc aux mécaniques et à la mythologie du jeu.

La sortie est prévue en édition physique et numérique sur PS5, mais uniquement en téléchargement sur PC. Aucune version Xbox ou Switch n’est annoncée. Le studio ne communique encore ni prix, ni date précise, ni durée de vie.

Le report évite surtout de présenter 2027 comme une promesse plus précise qu’elle ne l’est. Ember Lab confirme que le développement se poursuit et dévoile la forme de l’aventure, mais il lui reste à montrer des séquences longues de jeu, les systèmes élémentaires et l’ampleur réelle des régions avant de pouvoir mesurer ce qui sépare cette suite de son prédécesseur