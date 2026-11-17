Les jeux nommés pour les Game Awards 2026 viennent tout juste d’être dévoilés. Cette cérémonie annuelle, qui est l’équivalent des Oscars pour les jeux vidéo, va avoir le droit à sa 12e édition. Celle-ci aura lieu le 10 décembre, bien que ce sera en réalité dans la nuit du 10 au 11 décembre pour nous en Europe à cause du décalage horaire.
Voici donc la liste des jeux nommés aux Game Awards 2026 avec toutes les catégories :
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17 Nov. 2026 • 20:45
17 Nov. 2026 • 19:48
17 Nov. 2026 • 19:17
17 Nov. 2026 • 18:01
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