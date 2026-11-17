Les jeux nommés pour les Game Awards 2026 viennent tout juste d’être dévoilés. Cette cérémonie annuelle, qui est l’équivalent des Oscars pour les jeux vidéo, va avoir le droit à sa 12e édition. Celle-ci aura lieu le 10 décembre, bien que ce sera en réalité dans la nuit du 10 au 11 décembre pour nous en Europe à cause du décalage horaire.

Voici donc la liste des jeux nommés aux Game Awards 2026 avec toutes les catégories :

Jeu de l’année (GOTY)

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure performance

Angela Sant’Albano – Resident Evil Requiem

Liam McIntyre – Marvel’s Wolverine

Manni L. Perez – Grand Theft Auto 6

Patrick Gibson – 007 First Light

Rahul Kohli – Saros

Meilleure musique et bande originale

Ace Combat 8: Wings of Theve

Grand Theft Auto 6

Mixtape

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur jeu mobile

Arknights: Enfield

Monster Hunter Outlanders

Neverness to Everness

Pokémon Champions

Where Winds Meet

Meilleur jeu en évolution

Arc Raiders

Final Fantasy 14

Fortnite

No Man’s Sky

The Witcher 3: Wild Hunt

Meilleure direction artistique

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Mouse PI For Hire

Phantom Blade Zero

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleure création d’utilisateur

A Dream of Silence: Revamped

Create Aeruonautics

Nopixel 5

Star Wars: Droid Tycoon

TTK Testing

Meilleur design audio

Ace Combat 8: Wings of Theve

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil Requiem

Star Wars Galactic Racer

Meilleur multijoueur

Big Walk

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Marathon

Mecca Chameleon

Orbitals

Meilleure adaptation

Cyberpunk Edgerunners season 2

Fallout season 2

Mortal Kombat 2

Resident Evil

The Super Mario Galaxy Movie

Meilleur support communautaire

Crimson Desert

Helldivers 2

No Man’s Sky

The Witcher 3 Wild Hunt

Warframe

Meilleur jeu engagé

Big Walk

Cairn

Forever Ago

Life is Strange Reunion

Lily’s World XD

Mixtape

Meilleure narration

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Resident Evil Requiem

The Blood of Dawnwalker

Meilleur jeu indépendant

Big Walk

Cairn

Denshattack!

Mewgenics

Mina the Hollower

Meilleur premier jeu indépendant

Dressmaker

Esoteric Ebb

Orbitals

Replaced

Mina the Hollower

Meilleure direction de jeu

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Phantom Blade Zero

Pragmata

Resident Evil Requiem

Meilleur RPG

Final Fantasy Resonance

Fire Emblem Fortune’s Weave

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

The Blood of Dawnwalker

Trails in the Sky 2nd Chapter

Meilleure innovation en accessibilité

Assassins Creed Black Flag Resynced

Forza Horizon 6

Gears of War: E-Day

Marvel’s Wolverine

Rhythm Heaven Groove

Meilleur jeu VR/AR

Forefront

Into the Radius 2

Little Nightmare VR: Altered Echoes

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Thief VR: Legacy of Shadow

Meilleur jeu d’action

Ace Combat 8: Wings of Theve

Gears of War: E-Day

Onimusha: Way of the Sword

Phantom Blade Zero

Saros

Meilleur jeu d’action/aventure

007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto 6

Pragmata

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Meilleur jeu de combat

2XKO

Avatar Legends: The Fighting Game

Invincible Vs

Marvel Tokon: Fighting Souls

My Hero Academia: All’s Justice

Meilleur jeu pour la famille

Big Walk

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Nintendo Switch Sports Resort

Pokémon Pokopia

Yoshi and the Mysterious Block

Meilleur jeu de stratégie

Mewgenics

Planet Zoo 2

Pokemon Pokopia

Slay the Spire 2

Star Wars Zero Company

Meilleur jeu de sport/course

EA Sports FC 27

Forza Horizon 6

Nintendo Switch Sports Resort

Screamer

Star Wars Galactic Racer

Créateur de contenu de l’année

Cdawg

Cellbit

iShowSpeed

LilSimsie

OhnePixel

Meilleur joueur d’e-sport

Chovy – Gen.G

Donk – Team Spirit

Erde – LOUD

Yatoro – Team Spirit

Zywoo – Team Vitality

Meilleur jeu d’e-sport

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Meilleure équipe d’e-sport

Gen.G – League of Legends

LOUD – Valorant

Team Falcons – Counter-Strike 2

Team Falcons – Rocket League

Team Spirit – Dota 2

Team Vitality – Counter-Strike 2

Jeu le plus attendu