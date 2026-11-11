Poco X8s : le smartphone compact à téléobjectif arrive en France à 429,90 euros

Le Poco X8s arrive en France avec un positionnement peu courant : un smartphone relativement compact, une batterie de 6 330 mAh et un véritable téléobjectif. La boutique française de Xiaomi affiche le modèle 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage à 429,90 euros au moment de notre vérification.

Un format réduit qui conserve une vraie polyvalence photo

Avec son écran de 6,35 pouces, le X8s privilégie une surface plus contenue que celle des grands smartphones. Sa largeur de 71,8 mm et son poids de 187 grammes donnent des repères plus concrets que la seule diagonale pour apprécier son encombrement. Ce n’est pas un appareil miniature, mais son format peut intéresser ceux qui cherchent un téléphone moins envahissant dans une poche sans abandonner les usages multimédias.

Xiaomi associe cette taille à une dalle AMOLED LTPO, dont le rafraîchissement varie entre 1 et 120 Hz. L’intérêt est d’adapter le nombre d’actualisations de l’écran au contenu : une image fixe n’a pas les mêmes besoins qu’un défilement. La présence de cette technologie participe au positionnement du produit, mais ne permet pas à elle seule de prédire son autonomie réelle, qui dépend aussi de la luminosité, du réseau et des applications.

Le choix photographique est plus distinctif que l’accumulation de mégapixels. Le capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, est accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un grossissement de 2,5 fois. Celui-ci donne accès à un cadrage plus serré avec une optique dédiée. Pour les portraits ou les détails éloignés, cette solution apporte une possibilité de prise de vue différente d’un simple recadrage dans l’image du capteur principal.

Un ultra grand-angle de 8 mégapixels complète l’ensemble. La qualité en faible lumière et la cohérence des couleurs entre les trois appareils restent à évaluer lors d’essais. Pour la vidéo, la fiche française annonce un enregistrement arrière en 4K à 30 images par seconde : elle ne prévoit pas de mode 4K à 60 images par seconde.

Une grosse batterie, avec des choix de milieu de gamme assumés

La capacité de 6 330 mAh repose sur une batterie au silicium-carbone. Cette famille de technologies, que nous avons expliquée dans notre dossier sur les batteries au silicium-carbone, permet d’augmenter la quantité d’énergie stockée dans un volume donné. Son intérêt est particulièrement visible ici : la capacité ne s’accompagne pas d’un format de très grand téléphone.

Une capacité en milliampères-heures ne se traduit toutefois pas automatiquement en un nombre de jours d’utilisation. Le processeur, l’écran et les conditions de réception interviennent dans la consommation. Pour comparer le X8s à un autre appareil, une mesure réalisée dans les mêmes conditions sera plus utile qu’une promesse d’endurance isolée. Xiaomi met aussi en avant une charge filaire pouvant atteindre 100 W, puissance maximale soumise au chargeur et aux conditions de fonctionnement.

Le Snapdragon 7 Gen 4 situe la plateforme dans le milieu de gamme. L’appareil ne reprend pas un processeur de la famille Snapdragon 8, malgré certaines fonctions que l’on associe à des produits plus coûteux, comme l’écran LTPO ou le téléobjectif. Le compromis commercial consiste donc à répartir l’équipement entre format, photographie et batterie, plutôt qu’à concentrer le budget sur la seule puissance de calcul.