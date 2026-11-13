Quand faut-il acheter l’iPhone 17 Pro Max ?

En novembre 2026, acheter l’iPhone 17 Pro Max neuf est pertinent si son tarif reste nettement inférieur à celui de l’iPhone 18 Pro Max. Il convient surtout aux utilisateurs qui privilégient un grand écran, la photo et une autonomie confortable sans rechercher systématiquement la dernière génération. En revanche, ceux qui veulent les progrès les plus récents en photographie et en endurance ont davantage intérêt à choisir le modèle 2026.

iPhone 17 Pro Max ou 18 Pro Max : quelles différences comptent vraiment ?

Commercialisé depuis septembre 2026, l’iPhone 18 Pro Max conserve plusieurs caractéristiques de son prédécesseur. Les deux appareils proposent notamment un écran OLED de 6,9 pouces avec un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Les écarts deviennent plus visibles du côté du processeur, de la batterie et de l’appareil photo.

Critère iPhone 17 Pro Max iPhone 18 Pro Max Prix Apple au lancement, 256 Go Entre 1 450 et 1 500 € Entre 1 600 et 1 650 € Puce A19 Pro A20 Pro Écran OLED 6,9 pouces, 120 Hz OLED 6,9 pouces, 120 Hz Autonomie annoncée Jusqu’à 37 h de lecture vidéo Jusqu’à 43 h de lecture vidéo Principale nouveauté Trois caméras arrière de 48 Mpx Caméra principale à ouverture variable

Pour les usages quotidiens, comme la navigation, les messages, les photos de famille ou les applications courantes, le 17 Pro Max reste largement capable. Sa puce A19 Pro dispose toujours de ressources importantes et son écran ne présente pas de compromis notable face à celui de son successeur. Le passage à l’A20 Pro intéressera principalement les personnes qui sollicitent intensément leur téléphone, notamment pour les jeux ou le montage vidéo.

Le modèle récent se distingue davantage par son objectif principal à ouverture variable, qui élargit les possibilités de prise de vue, et par les six heures supplémentaires de lecture vidéo annoncées par Apple. Ces durées correspondent à des mesures normalisées : elles ne garantissent pas le même résultat dans toutes les situations. Un article sur les batteries explique plus précisément les différences entre les deux générations.

Le prix de l’iPhone 17 Pro Max a-t-il baissé ?

Oui, son prix neuf a reculé depuis son lancement en septembre 2025. Commercialisé initialement autour de 1 450 à 1 500 € en 256 Go, il se situe désormais plutôt entre 1 369 et 1 400 € selon les offres et les coloris, d’après les prix constatés en novembre 2026. Cette évolution ne signifie pas que tous les vendeurs ont baissé leurs tarifs dans les mêmes proportions.

Avec l’arrivée du 18 Pro Max, les acheteurs peuvent comparer deux générations proposées simultanément sur le marché du neuf. Dans ce contexte, l’iPhone 17 Pro Max disponible chez Cdiscount est proposé à partir de 1 369 € en 256 Go (prix constaté le 09/11/2026). La disponibilité, le coloris et les conditions de vente sont à contrôler avant toute commande.

Le bon repère n’est donc pas seulement la baisse par rapport au lancement, mais surtout la différence de prix avec le nouveau modèle à capacité égale. Si l’écart dépasse plusieurs centaines d’euros, conserver une génération de retard peut être rationnel. S’il se réduit fortement, l’autonomie et les améliorations photo du 18 Pro Max deviennent plus faciles à justifier.

Pour qui l’iPhone 17 Pro Max reste-t-il le bon choix ?

Les propriétaires d’un iPhone 12, 13 ou 14 trouveront un changement notable en matière d’écran, de performances et de polyvalence photo. Ils pourront profiter d’un modèle récent sans assumer nécessairement le prix d’entrée de la génération suivante.

Les utilisateurs qui regardent beaucoup de vidéos ou voyagent régulièrement profiteront du grand écran et d’une autonomie déjà élevée. Même si le 18 Pro Max va plus loin sur ce point, le gain ne sera pas indispensable pour toutes les habitudes.

Les acheteurs attentifs au budget ont enfin intérêt à comparer les versions de même stockage et à vérifier qu’il s’agit bien d’un appareil neuf. En novembre 2026, l’achat du 17 Pro Max a surtout du sens lorsque la remise obtenue compense, à leurs yeux, les nouveautés auxquelles ils renoncent.