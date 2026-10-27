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Pokémon UNITE fermera en mars 2027 : ce que les joueurs pourront conserver

4 min.
27 Oct. 2026 • 12:41
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Pokémon UNITE s’arrêtera le 23 mars 2027 à 1 heure, heure de Paris, sur Nintendo Switch et appareils mobiles. Les ventes de monnaie virtuelle cessent dès ce 27 octobre. Une bibliothèque permettra néanmoins de conserver certains contenus et souvenirs, à condition de préparer son appareil avant la fermeture.

Pokemon Unite

Les achats s’arrêtent avant les combats

Le calendrier officiel distingue deux étapes. Les ventes de gemmes Aeos ainsi que les nouvelles souscriptions et les renouvellements automatiques du Club UNITE sont suspendus depuis le 27 octobre à 6 heures, heure de Paris. Les gemmes déjà possédées restent utilisables jusqu’à l’arrêt du service. Les membres actuels conservent leurs avantages jusqu’au terme de leur période d’abonnement en cours.

Les affrontements ne s’interrompent donc pas immédiatement. Le jeu demeure accessible pendant ses derniers mois, avant la fermeture des connexions et des combats en mars. L’annonce ne doit être confondue ni avec le retrait d’un abonnement particulier, ni avec la fin d’une seule version : Nintendo Switch et mobile sont concernés.

Un jeu collectif lancé en 2021

Développé avec TiMi Studio Group, Pokémon UNITE avait commencé son parcours sur Switch le 21 juillet 2021, avant son arrivée sur Android et iOS le 22 septembre de la même année. Son principe se distingue des aventures traditionnelles de la licence : les joueurs choisissent un Pokémon, développent ses capacités pendant les affrontements et coopèrent pour inscrire des points dans les zones adverses. La présentation officielle met notamment l’accent sur le choix des attaques et des objets tenus. Les Pokémon gagnent en puissance au cours de la partie, tandis que les coéquipiers doivent arbitrer entre progression, attaque et défense. La fermeture touche ainsi d’abord une pratique collective : conserver les éléments de sa collection ne permet pas de remplacer les parties organisées par le service.

Une bibliothèque de souvenirs, pas un remplacement du jeu en ligne

La mise à jour prévue le 12 novembre 2026 à 5 heures, heure de Paris, introduira une bibliothèque. Elle donnera accès à certains contenus acquis, aux résultats et à une zone d’entraînement. Les données nécessaires devront être téléchargées pendant que le service fonctionne encore. Après la fermeture, les joueurs qui n’auront pas effectué cette préparation ne pourront plus activer cette fonction.

La différence est importante pour la conservation du jeu. Une collection consultable permet de retrouver une partie de son parcours, mais ne constitue pas une remise à disposition complète de l’expérience. Le programme annoncé ne promet ni nouveaux serveurs communautaires, ni maintien des combats multijoueurs, ni transfert intégral vers un autre titre.

Cette bibliothèque comporte aussi une fragilité pratique : les données ne seront généralement pas transférables lors d’un changement d’appareil. Une suppression ou une perte après la fermeture peut être irréversible, et l’assistance ne sera plus assurée. Mieux vaut donc considérer cette fonction comme une conservation locale limitée plutôt que comme une archive durable garantie par un compte en ligne.

Un événement accompagnera également les dernières semaines. Des missions et des bonus de connexion permettront de gagner des pièces à échanger contre des éléments déjà apparus dans le jeu. Il s’agit d’un aménagement de fin de service, pas de l’annonce d’une nouvelle saison susceptible de repousser l’échéance.

Le tournoi de Tokyo est maintenu

La fermeture n’annule pas la compétition Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo. Son existence avait été annoncée en juillet, lorsque l’éditeur avait décidé de sortir UNITE du programme des Championnats du monde Pokémon 2027 pour lui consacrer un rendez-vous séparé. Le projet initial décrivait des qualifications en ligne, puis une finale physique à Tokyo pouvant réunir jusqu’à 32 équipes. Ces indications historiques éclairent le changement d’organisation, mais ne remplacent pas les prochaines règles détaillées. Pour les participants, il faut distinguer le calendrier prévisionnel de juillet des dates désormais confirmées dans l’avis de fermeture.

La décision laisse ainsi coexister deux échéances : terminer la compétition et préparer la conservation des contenus personnels. Aucune raison économique chiffrée n’est fournie dans l’avis officiel ; il serait prématuré d’attribuer cet arrêt à un niveau précis de revenus ou de fréquentation.

Le nouvel avis fixe le début des tournois qualificatifs au 5 décembre 2026, alors que le premier calendrier évoquait encore un démarrage provisoire en novembre.

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