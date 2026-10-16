Sony lance un Walkman plaqué or à 5 000 euros

Sony renouvelle sa gamme de baladeurs audiophiles avec notamment le NW-WM1ZM3, un Walkman haut de gamme vendu 5 000 euros (4 999 euros pour être précis) en France. Son châssis en cuivre sans oxygène plaqué or, ses composants audio spécialisés et son électronique repensée illustrent le positionnement de luxe de ce lecteur portable, dont la commercialisation se fera en novembre.

Un châssis en cuivre plaqué or pour le Walkman de Sony

Le NW-WM1ZM3 est le Walkman le plus prestigieux de la nouvelle gamme Signature de Sony. Son châssis principal est usiné dans du cuivre sans oxygène d’une pureté de 99,99 %, également appelé cuivre 4N, puis plaqué or. Le constructeur explique que ce design améliore la mise à la masse et limite les interférences électriques. Il promet ainsi des basses plus profondes, une scène sonore plus ample et des aigus plus fluides.

Le baladeur reprend aussi le câblage KIMBER KABLE du lecteur audio de référence DMP-Z1 de Sony. Son alimentation a été revue, avec deux condensateurs haute performance et un câblage en cuivre sans oxygène soudé à la main. Le constructeur a également renforcé le filtrage électrique et a ajouté un bloc de cuivre destiné à isoler la partie numérique. Celui-ci affiche une masse environ 34 % supérieure à celle du modèle précédent, selon Sony.

Le NW-WM1ZM3 intègre l’amplification numérique S-Master HX, compatible avec le format DSD natif et les sorties symétriques haute puissance. Son moteur DSD Remastering Engine convertit les sources PCM en un signal DSD à 11,2 MHz, un traitement que Sony présente comme permettant d’obtenir un rendu plus proche de l’analogique. Nouveauté de cette génération, cette fonction peut être utilisée aussi bien avec les morceaux téléchargés qu’avec la musique écoutée en streaming via Wi-Fi.

Le lecteur dispose d’un écran de 5,5 pouces et d’une interface personnalisable. Sony annonce jusqu’à 35 heures de lecture de fichiers MP3 encodés à 128 kbit/s et jusqu’à 31 heures en streaming. Les emballages des deux nouveaux modèles Signature sont par ailleurs annoncés sans plastique, à l’exception des revêtements et des adhésifs.

Il est possible de précommander le Walkman NW-WM1ZM3 sur le site de Sony.

Un deuxième Walkman à 2 500 euros

Sony lance également le NW-WM1AM3, proposé à 2 500 euros. Plus abordable que le modèle plaqué or, il associe un châssis principal en aluminium à une partie arrière en cuivre sans oxygène plaqué or. Il reprend les principales technologies audio de la gamme, dont l’amplification S-Master HX et la remastérisation DSD. Les deux baladeurs sortiront en novembre.

À 5 000 euros, le NW-WM1ZM3 vise un public d’audiophiles pour qui les matériaux, le design électronique et les possibilités de lecture comptent autant que la portabilité. Sony met en avant des améliorations destinées à réduire le bruit électrique et à préserver les détails musicaux, mais le tarif place clairement l’appareil dans une catégorie très spécialisée. Le choix entre ce modèle et des solutions moins coûteuses dépendra notamment de l’intérêt accordé à sa construction et des différences sonores réellement perçues.