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Artemis Fowl revient en série animée sur Disney+ avec Eoin Colfer

4 min.
13 Oct. 2026 • 14:45
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Disney relance Artemis Fowl sous la forme d’une série animée destinée à Disney Channel et Disney+. Le feu vert a été annoncé le 11 octobre au New York Comic Con par Eoin Colfer, créateur du jeune génie criminel, qui participera au projet comme producteur exécutif. Aucune date de diffusion n’accompagne encore cette nouvelle adaptation.

Artemis Fowl

Un Artemis de 13 ans face à des fées très technologiques

La série repartira du principe central des romans plutôt que de prolonger le film en prises de vues réelles sorti en 2020. Artemis Fowl a 13 ans lorsqu’il découvre l’existence d’un monde souterrain peuplé de fées armées et équipées de technologies avancées. Pour sauver sa mère malade et restaurer sa famille, il élabore un plan consistant à capturer l’une de ces créatures et à lui voler sa magie.

Ce point de départ est important pour le personnage. Artemis n’est pas présenté comme un héros classique qui tombe par hasard sur un univers secret. C’est un adolescent calculateur, prêt à prendre une population entière pour cible afin d’atteindre son objectif. Les livres font ensuite évoluer ses relations avec les fées, notamment l’officière Holly Short, sans effacer immédiatement son goût pour la manipulation.

Disney ne précise pas encore si la première saison adaptera uniquement le premier roman, combien d’épisodes sont commandés ou quelle technique d’animation sera employée. La distribution vocale reste également inconnue. Le projet dispose donc d’un feu vert officiel, mais pas encore d’un calendrier de production rendu public.

Artemis Fowl

Eoin Colfer directement associé à la nouvelle adaptation

L’implication d’Eoin Colfer constitue l’autre information majeure de l’annonce. L’écrivain sera producteur exécutif aux côtés de Ben Juwono, qui a travaillé sur Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur et Big Hero 6: The Series, ainsi que de Colleen Evanson, créditée sur DuckTales, Monsters at Work et Prep and Landing: The Snowball Protocol.

Le rôle de producteur exécutif ne signifie pas que Colfer écrira nécessairement chaque épisode. Il lui donne toutefois une place officielle dans l’équipe chargée de développer les personnages et l’univers. Disney insiste précisément sur l’objectif d’approfondir la mythologie des romans, un terrain plus facile à explorer sur plusieurs épisodes que dans un unique long-métrage.

La franchise possède de quoi soutenir ce format. Le premier cycle compte huit romans publiés entre 2001 et 2012, avant une trilogie consacrée aux frères jumeaux d’Artemis. Disney indique que l’ensemble s’est écoulé à plus de 35 millions d’exemplaires et a été traduit en 48 langues. La série animée arrive au moment où le premier livre célèbre son 25e anniversaire.

Un redémarrage, pas une suite du film de 2020

L’annonce décrit une adaptation télévisée des livres et ne cite aucun acteur ni élément de continuité du film réalisé par Kenneth Branagh. Tout indique donc un redémarrage autonome. Le changement de format permet aussi de conserver plus facilement les différentes étapes du parcours d’Artemis, depuis son premier affrontement avec le Peuple des fées jusqu’aux menaces qui l’obligent à coopérer avec lui.

Cette nouvelle version sera proposée à la fois sur Disney Channel et Disney+, mais les modalités de diffusion par territoire ne sont pas détaillées. Disney n’indique pas non plus si les épisodes arriveront simultanément à la télévision et en streaming. Le service place Artemis Fowl parmi plusieurs projets animés en développement, aux côtés de Kingdom Hearts, Warrior Cats, Journey et Messi and the Giants.

À ce stade, il n’existe ni bande-annonce, ni extrait animé, ni modèle définitif des personnages. L’image accompagnant le communiqué montre uniquement un visuel promotionnel lié au feu vert. Le titre, le nombre d’épisodes, la distribution et la fenêtre de lancement restent à annoncer.

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