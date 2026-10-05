[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 octobre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥
— 🔥 Nouveautés du jour —
- Smartphone Google Pixel 11 Pro 256 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement à 7€/mois (via Bonus de reprise 150€ et ODR Google 150€) à 689,90€ au lieu de 1199€ sur @Bouygues Telecom
- Smartphone Google Pixel 11 Pro XL 512 Go + Forfait Petit Big 1 Go 5G engagement 24 mois (via bonus reprise 150€ et ODR Google 200€) à 621,90€ sur @Bouygues Telecom
- HOT! Manette Playstation 5 DualSense – Midnight Black à 65€ au lieu de 74,81€ sur @Amazon
- [Prime] Liseuse 10.2″ Amazon Kindle Scribe – 64 Go, avec stylet à 259,99€ au lieu de 434,99€ sur @Amazon
- Aspirateur sans sac Dyson Cinetic Bigball Multifloor 2 – 150 AW (174€ pour les nouveaux clients) à 184€ au lieu de 279€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
- Lot de 2 câbles Belkin tressés USB-C vers USB-C de 1,5 m – 60 W à 7,99€ au lieu de 9,98€ sur @Amazon
- HOT! PC Apple Mac Mini M6 – 24 Go RAM, 512 Go SSD à 1389€ au lieu de 1489€ sur @Amazon (via coupon)
- LEGO Ideas 21367 – La Fusée de Tintin (104,99€ pour les nouveaux clients) à 114,99€ au lieu de 129,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
- LEGO 72051 Donkey Kong Jeu d’Arcade Donkey Kong à 114,78€ au lieu de 133,75€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
- [Prime] Chargeur USB-C 45W Anker Nano – avec câble de 1,8 m inclus à 17,99€ au lieu de 29,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Boîtier PC ATX CORSAIR 3500X – Verre Trempé Panoramique, Connexion Inversée Compatible à 57,16€ au lieu de 77,47€ sur @Amazon
- [Prime] PC Portable 15,3″ Alienware 15 – Intel Core 5 210H, Nvidia RTX 4050, RAM 16 Go, SSD 512 Go, WUXGA, Clavier Rétroéclairé, Windows 11 à 799€ au lieu de 1111€ sur @Amazon
- [Prime] TV 65″ Philips 65MLED810 – Mini LED, 4K, Smart TV, Dolby Vision, Son Dolby Atmos, Titan OS à 418,57€ au lieu de 663,99€ sur @Amazon
- Micro-Ondes Samsung MS32DG4504AG – 32L à 99,99€ sur @Carrefour
- [Prime] Lot de 2 Amazon Echo Spot (Nouvelle génération) – Noir, Bleu ou Blanc à 94,98€ au lieu de 175,69€ sur @Amazon
- Aspirateur Laveur Dreame H14 Pro à 219,64€ au lieu de 277,13€ sur @Amazon (via coupon)
- Serveur NAS SYNOLOGY DS223J – 2 baies, SATA 6Gb/s, RAID 1, RAM 1 Go à 184,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
- [Prime] Robot Pâtissier KitchenAid Heavy Duty 5.2L, Corps & Engrenages Tout Métal, 11 Vitesses à 414,99€ sur @Amazon
- LEGO Technic 42232 – Megacar Sadair’s Spear de Koenigsegg (314,99€ pour les nouveaux clients) à 324,99€ au lieu de 407,70€ sur @Cdiscount avec le code 25DES299
- HOT! [Prime] Purificateur d’Air Philips Série 600 AC0650/10 – HEPA NanoProtect, jusqu’à 44 m², 19 dB, contrôle via application à 64,99€ au lieu de 76,61€ sur @Amazon
- HOT! [Prime] Chargeur USB C Anker 736 – 100W (Nano II), 3 Ports à 24,99€ au lieu de 39,05€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- [Prime] Robot Aspirateur Laveur Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete – 30k Pa à 592€ au lieu de 772,57€ sur @Amazon (via coupon)
- Pack G29 Volant de course Logitech Driving Force + Levier de vitesse Shifter pour PS5/PS4 & PC ou Pack G920 pour Xbox & PC à 204,99€ sur @Cdiscount avec le code 15DES129
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
- 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.
➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Écouteurs sans Fil Apple AirPods 5 Bluetooth, Réduction active du bruit (Via Remise Panier) à 119€ au lieu de 149€ sur @Amazon
- HOT! Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Max (Nouvelle génération) à 52,99€ au lieu de 85,99€ sur @Amazon
- [Prime] Fire TV Stick 4K Max Nouvelle Génération + Manette Luna Offre groupée à 87,98€ au lieu de 122,98€ sur @Amazon
- Casque sans fil Sennheiser Momentum 5 – Noir à 295,07€ au lieu de 399,99€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Chargeur USB-C EcoFlow Rapid Pro 100W GaN – 3 ports, charge rapide, iPhone/MacBook/Samsung à 24,62€ au lieu de 32,72€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Ecouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 4 Pro – Noir, avec Chargeur (Via 50€ d’ODR) à 119€ au lieu de 212€ sur @Amazon
- Chargeur Secteur Anker 736 (Nano II) – 100 W, 3 ports, Optimisé GaN II + Câble USB-C vers USB-C 100W Anker 333 offert à 26,99€ au lieu de 45,34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W – 10000mAh, Câble USB-C Intégré, 2 Ports à 35,97€ au lieu de 59,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Chargeur Samsung USB-C 45W ultra rapide à 16,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear à 79,99€ sur @Boulanger
- Gonfleur de pneus voiture / vélo à 27,07€ au lieu de 28,49€ sur @Amazon
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 99,99€ au lieu de 119€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Smartphone Xiaomi MIX Flip – 12+512 Go, Version mondiale à 438,95€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
- Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
- Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Tablette 11″ Xiaomi POCO Pad X1 – 3.2K 144Hz, Snapdragon 7+ Gen 3, RAM 8 Go, 512 Go, WiFi 6E, 8850mAh / 45W, Bleu à 233,03€ sur @AliExpress avec le code FRFW30
- HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
- Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Nintendo Switch 2 – Version Européenne à 387,87€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
- HOT! [Précommande] Console de jeu Nintendo Switch 2 Edition Zelda à 499,99€ sur @Auchan
- Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc
- [Via PayPal] Console Nintendo Switch 2 (Version EU) à 359,57€ sur @AliExpress avec le code FRLD45
➡️ Jeux :
- [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + Casque JBL Quantum 100P à 69,99€ sur @JoyBuy (via coupon)
- [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Cultura
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
- [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
- [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 + 10€ en bon d’achat (rayons Maison & Loisirs) à 54,49€ sur @Carrefour
- Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc
- [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
- [Précommande] Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @E.Leclerc
- Dragon Quest VII: Reimagined sur Nintendo Switch 2 à 44,99€ au lieu de 69,99€ sur @Micromania
- Dragon Ball Z : Kakarot sur PS5 à 19,99€ au lieu de 29,99€ sur @Micromania
- The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 26,99€ au lieu de 37,19€ sur @Amazon
- Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 (avantage immédiat avec la carte) à 16,78€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc
- Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5 à 34,99€ au lieu de 49,99€ sur @Cdiscount
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 37,99€ au lieu de 43,68€ sur @Amazon
- Crimson Desert – Day One Edition sur PS5 (avantage immédiat avec la carte) à 37,60€ au lieu de 47€ sur @E.Leclerc
- God of War PlayStation Hits sur PS4 (avantage immédiat avec la carte) à 9,90€ au lieu de 15,90€ sur @E.Leclerc
- Final Fantasy VII Remake (+ Magic: The Gathering – Final Fantasy Play Booster) sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur @Micromania
- Final Fantasy VII: Rebirth sur PS5 (avantage immédiat avec la carte) à 22,80€ au lieu de 45,28€ sur @E.Leclerc
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur Nintendo Switch à 29,99€ au lieu de 59,99€ sur @Micromania
-
➡️ Accessoires Consoles / périphériques :
- Manette sans fil Xbox Series X|S – Robot White ou Carbon Black (Autres Coloris à 45,60€) à 42,44€ sur @E.Leclerc
- Sélection de Manette Xbox en promotion – Ex : Manette sans fil Xbox Series Pulse Red ou Shock blue à 45,60€ au lieu de 57,11€ sur @Amazon
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Câble HDMI Ugreen 2.1 – Certifié 8K@60Hz, 4K@240Hz, 3 M à 13,99€ au lieu de 18,03€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- TV 55″ Samsung TQ55S95F – OLED, 4 Ports HDMI 2.1, 4K, 165Hz, Sans reflets à 1199€ au lieu de 1291,28€ sur @Son-vidéo
- HOT! Aurzen E1 Mini Vidéoprojecteur Portable 720P HD Natif HDR10 avec Netflix à 64,99€ au lieu de 129,99€ sur @Amazon
- Pack TV 65″ LG G5 – OLED avec pied + Barre de son S70TY (1681.61€ nouveaux client) à 1785,71€ au lieu de 2098,01€ sur @LG
- Caisson de basses Elipson Prestige Subwoofer 12.1 – Noir à 379€ au lieu de 699€ sur @Son-vidéo
- HOT! Pack TV 65″ LG OLED G5 avec pied + Barre de son S70TY à 1785,71€ au lieu de 2098,01€ sur @LG
- TV 75″ Xiaomi TV F Pro 75 – 4K UHD à 509€ au lieu de 549€ sur @Amazon
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
- Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
- Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
- Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
➡️ Écrans PC :
- Ecran PC 27″ Samsung Odyssey G5 LS27FG500SUXEN – QHD, 180Hz, Dalle OLED, 0,03ms, Ajustable en Hauteur (Via Retrait Magasin) à 278,99€ sur @Boulanger
- Ecran Pc 32″ Samsung Odyssey G5 S32FG506EU – G50F Series – QHD, Fast IPS 180 Hz (Vendeur Boulanger) à 164,95€ sur @Rakuten avec le code ORDI15
—🔥 Films / Séries —
- Film John Wick – Édition Collector Limitée SteelBook, Blu-ray 4K UHD + Blu-ray, Dolby Vision, Dolby Atmos à 16,99€ sur @Fnac
- Blu-ray 4K Last Action Hero à 13,47€ au lieu de 14,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Divers —
- NIIMBOT B1 Étiqueteuse avec 1 rouleau d’étiquettes 50x30mm à 17,99€ au lieu de 29,99€
- 50 % de remise immédiate sur 1 LEGO pour 2 achetés (sur le moins cher des 2) à sur @Amazon
- HOTO Télémètre Laser Numérique 30 mètres à 27,99€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon
- HOTO Pistolet à Colle Chaud Sans Fil USB-C à 20,99€ au lieud e 32,99€ sur @Amazon
- LEGO Star Wars 40806 – AT-AT Walker façon pain d’épices (via 14,25 € de fidélité) à 42,74€ au lieu de 56,99€ sur @Auchan
- Jeu de construction LEGO Speed Champions 77264 – La Jaguar Project 7 et le Land Rover Defender à 44,99€ au lieu de 54,99€ sur @Carrefour
- HOT! Batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+ avec 1 batterie AB2000L – 1,92kWh, 1600W AC, extensible jusqu’à 11,52kWh à 959€ au lieu de 1378€ sur @Amazon (vendeur tiers)
- Nettoyeur vapeur multifonction Redroad F1 – 26kPa, 3 modes vapeur / eau chaude / eau froide à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount
- HOT! Figurine Funko Pop! Games 1073 Mortal Kombat 11 Sub-Zero (selon disponibilité en magasin) à 1,99€ sur @Micromania