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Alibaba attaque le Pentagone après son inscription sur la liste des entreprises liées à l’armée chinoise

3 min.
24 Juin. 2026 • 12:18
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Alibaba a engagé une procédure contre le gouvernement américain afin d’obtenir son retrait de la liste 1260H du Département de la Défense. Cette liste recense les entreprises que Washington considère comme liées, directement ou indirectement, à l’Armée populaire de libération chinoise.

Le géant chinois conteste tout lien avec Pékin militaire

Le groupe, connu pour ses activités de commerce en ligne, de logistique et de cloud computing, rejette catégoriquement les accusations formulées par le Pentagone. Dans sa plainte, Alibaba estime que son ajout à cette liste ne repose sur « aucun fondement factuel ou juridique » et porte atteinte à ses droits constitutionnels.

Alibaba Logo

La firme affirme n’avoir aucun rôle dans des opérations militaires, de renseignement ou de défense. Alibaba insiste également sur l’absence de membres liés à l’armée chinoise au sein de son conseil d’administration. Le géant chinois affirme en outre que ses plateformes ont été conçues pour les services numériques et les échanges commerciaux, non pour répondre à des objectifs stratégiques militaires.

Une liste sans sanctions immédiates, mais aux conséquences importantes

Être inscrit sur la liste 1260H n’entraîne pas automatiquement de sanctions économiques comparables à celles imposées à d’autres groupes chinois. Cette désignation limite toutefois les relations commerciales avec le Département américain de la Défense et peut inciter des partenaires privés à prendre leurs distances.

Alibaba estime que cette étiquette fragilise sa réputation internationale, complique certaines collaborations aux États-Unis et risque de limiter son accès à des conseils juridiques ou commerciaux. Le groupe aurait déjà tenté de dialoguer avec les autorités américaines après une première apparition temporaire sur une version antérieure de la liste, sans obtenir de réponse satisfaisante.

Un nouvel épisode de la guerre technologique sino-américaine

Cette affaire s’inscrit dans un climat de méfiance croissante entre Washington et Pékin autour de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des infrastructures cloud et des données. Pour Alibaba, l’enjeu dépasse largement cette procédure : il s’agit de préserver son image de groupe technologique civil sur les marchés internationaux.

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