Pixel 5 : pas besoin d’avoir un smartphone à 1 000€, dit Google

Le prix des smartphones haut de gamme a augmenté ces dernières années. Quelques modèles sont vendus autour de 1 000 euros, notamment chez Apple et Samsung. Pour Google, il ne faut pas se aller dans cette direction et le montre avec son Pixel 5.



Rick Osterloh, le responsable des produits et des services chez Google, l’a annoncé à des journalistes lors d’un appel téléphonique. « Ce dont le monde ne semble pas avoir besoin en ce moment, c’est d’un autre téléphone à 1 000 dollars ». Il fait référence au Pixel 5 que Google a annoncé cette semaine et qui est vendu pour 699 dollars. En France, le prix est de 629 euros.

L’année dernière, Google a lancé le Pixel 4 qui était plus cher. Le prix était de départ était de 799 dollars (769 euros en France). Mais il faut dire que le téléphone était un modèle de haut de gamme, notamment au niveau de la puissance avec la puce Snapdragon 855. Cette année, le Pixel 5 embarque non pas la puce Snapdragon 865, mais la puce Snapdragon 765G. Il y a également des éléments en moins, comme la reconnaissance faciale 3D qui disparaît pour ne laisser qu’un capteur d’empreintes.

Outre le Pixel 5, Google a annoncé cette semaine le Pixel 4a 5G qui, comme le nom l’indique, est une variante du Pixel 4 avec le support de la 5G. L’année dernière, le Pixel 3a semble avoir connu plus de succès que le Pixel 3. Son prix inférieur a plu et Google a décidé de répéter le scénario cette année avec un modèle milieu de gamme. Rick Osterloh note que le Pixel 4a propose, selon lui, l’essentiel d’un smartphone et cela devrait attirer du monde.

Le Pixel 4a est proposé à partir de 349 euros. Le Pixel 4a 5G sera disponible en novembre pour 499 euros.