Le gouvernement mise toujours sur StopCovid pour éviter un reconfinement

StopCovid est un échec. L’application censée aider dans la lutte contre le coronavirus compte seulement trois millions d’utilisateurs et n’a envoyé que quelques dizaines de notifications depuis sa disponibilité il y a quelques mois. Pour Cédric O, le nécessaire doit être fait pour pousser les Français à la télécharger.

« On doit retravailler et reconvaincre pour que les gens la téléchargent », a déclaré le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique au micro d’Europe 1 ce mardi. Il invite d’ailleurs « tous les Françaises et les Français » à se rendre sur l’App Store ou le Play Store pour télécharger StopCovid dès maintenant.

« C’est très utile dans le métro, dans les restaurants, dans les bars », a énuméré le secrétaire d’État, selon qui le service lancé au début du mois de juin « peut être utile pour éviter de fermer les bars ». Il ajoute : « ça va nous aider à éviter le reconfinement et la propagation de l’épidémie ».

Les Français n’ont donc pas adopté en masse StopCovid, mais l’équivalent britannique connaît un succès. L’application NHS Covid-19, lancée la semaine dernière, a déjà été téléchargée plus de 12 millions de fois, soit une couverture de la population qui dépasse les 20%. « Il y a la place pour ce genre d’applications en Europe », estime Cédric O, qui n’explique pas totalement le succès outre-Manche.

En outre, Cédric O a réagi aux propos de Jean Castex. La semaine dernière, le Premier ministre a reconnu qu’il n’avait pas téléchargé StopCovid sur son téléphone. « Je l’ai découvert » à ce moment-là, dit Cédric O. Il ne sait pas si le Premier ministre a installé StopCovid depuis, « c’est à Jean Castex de faire ses choix ».