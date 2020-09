Les Xbox Series X et S ne seront pas les dernières Xbox, annonce Microsoft

Les Xbox Series X et Series S ne seront pas les dernières consoles de Microsoft. L’annonce a été faite par Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, à Yahoo Finance.

« En ce qui concerne le prochain matériel, je pense que nous verrons plus de consoles physiques à l’avenir », a-t-il déclaré. « Tout comme dans la vidéo, tout comme dans la musique, le streaming n’a pas coupé l’innovation en matière d’appareils. Je pense que nous allons continuer à voir cela et c’est absolument ce que nous prévoyons », a-t-il ajouté.

Ce choix est intéressant quand on sait que le cloud gaming est de plus en plus mis en avant de nos jours. On le voit avec Stadia, Amazon Luna (annoncé récemment) ou même xCloud de Microsoft. Pour Microsoft, le jeu en streaming ne doit pas être l’unique solution.

Mais que les fans du cloud gaming se rassurent : Microsoft ne va pas obliger les joueurs à acheter une console physique pour jouer aux jeux uniquement disponibles sur Xbox. « Nous mettons le joueur au centre. Il ne s’agit plus d’avoir l’appareil au milieu. Vous le voyez dans toutes les autres formes de médias. Mon contenu télévisé m’accompagne partout où je vais. Ma musique m’accompagne partout où je vais. Je contrôle l’expérience et je pense que le jeu vidéo va connaître la même transformation », a expliqué Phil Spencer.

Il fait le lien avec le Xbox Game Pass, ce service qui peut être présenté comme le « Netflix du jeu vidéo ». Le joueur paie un abonnement mensuel et peut jouer en illimité à plus de 100 jeux sur plusieurs appareils. « Un seul abonnement vous donne accès à votre catalogue et à votre communauté où que vous alliez », souligne Phil Spencer.