Android : Google va imposer sa commission de 30% avec les apps

Tout développeur qui propose une application Android sur le Play Store et utilise le système de paiement de Google doit verser une commission de 30% à Google. Certains groupes l’évitent en proposant leur propre système de paiement. Google va renforcer les règles à ce sujet.

Selon Bloomberg, Google va modifier ses règles la semaine prochaine pour que les applications distribuées sur le Play Store utilisent obligatoirement son système de paiement. Netflix, Spotify ou encore Tinder devront donc arrêter de proposer leur propre système de paiement au sein de leurs applications. Ils auront le droit à un délai pour faire les ajustements.

Dans un communiqué, Google indique :

En tant que plateforme ouverte, Android autorise de multiples magasins d’applications. En réalité, la plupart des appareils Android sont livrés avec au moins deux magasins d’applications dès leur sortie de boîte et les utilisateurs peuvent en installer d’autres. Pour les développeurs qui choisissent de distribuer leurs applications sur le Google Play, notre politique a toujours exigé qu’ils utilisent le système de facturation du Google Play s’ils proposent des achats de biens numériques dans l’application. Nous travaillons toujours avec nos partenaires pour clarifier ces règles et nous assurer qu’elles sont appliquées de manière équitable et raisonnable.

Cette décision de Google intervient au moment où de nombreux développeurs, dont Epic Games, Spotify et Tinder, sont en conflit avec Apple et son App Store. Ils déplorent le fait qu’ils soient obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc lui verser une commission de 30% à chaque transaction.