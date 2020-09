Xbox Series X et S : 270€ pour le stockage additionnel de 1 To

Le prix pour le stockage additionnel en France a été communiqué et ça pique : 269,99 euros ! C’est presque aussi cher que la Xbox Series S (299,99€). En Belgique, le prix pour le stockage additionnel est de 249,99€.

[Article original] De base, la Xbox Series X embarque 1 To de stockage. Mais cette capacité ne suffira pas à tous ceux qui ont envie d’avoir beaucoup de jeux, d’où l’intérêt d’ajouter du stockage. Le prix pour le stockage supplémentaire de 1 To a été dévoilé aujourd’hui et ce sera 219,99 dollars.

Ce n’est pas donné comme nous pouvons le voir. Pourquoi un tel prix ? Parce que la Xbox Series X dispose d’un SSD rapide et la « carte mémoire » avec le stockage additionnel est au même niveau pour la vitesse, pour s’assurer que les jeux restent fluides sans ralentissement particulier. L’expérience doit être la même entre un jeu stocké sur le SSD interne et la « carte mémoire » que l’on vient connecter à la console.

La Xbox Series S, qui se veut moins puissante que la Xbox Series X, sera vendue pour 299 dollars aux États-Unis et 299 euros en Europe. Le prix du stockage additionnel de 1 To n’est donc pas très loin de la console. D’ailleurs, la « carte mémoire » peut aussi être utilisée avec la Xbox Series S. Celle-ci embarque un SSD de 512 Go, il faut donc payer 520 dollars pour avoir la console et 1,5 To de stockage au total. Mais la Xbox Series S a au moins un avantage par rapport à la Xbox Series X : le poids des jeux pourra être jusqu’à 30% plus petit que celui des jeux sur Xbox Series X, essentiellement parce que la Xbox Series S ne gère pas la 4K.

La « carte mémoire » de 1 To sera disponible à l’achat en même temps que la nouvelle génération de Xbox le 10 novembre prochain. Le prix en France pourrait être autour de 200 euros, mais ce n’est pas encore confirmé.