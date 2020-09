La Californie et le Royaume-Uni annoncent la fin des voitures thermiques pour 2030-2035

En quelques jours, deux régions du monde symboles de l’économie de marché dérégulée viennent de fixer des échéances à court terme pour la vente exclusive de véhicules électriques ou hybride ! Selon le Guardian, le premier ministre Boris Johnson devrait bientôt faire une annonce de taille : dès 2030, plus aucun véhicule thermique ou hybride ne pourra être commercialisé en Angleterre, soit 10 ans avant la date prévue initialement. Rappelons que de son côté, le gouvernement écossais s’était déjà fixé un objectif similaire (2032).

Embrayant sur la décision britannique, la Californie a précisé que dès 2035, seules les voitures électriques ou hybrides pourront être commercialisées dans l’Etat. Gavin Newsom, le gouverneur de l’Etat, a eu des mots forts pour justifier l’ordonnance qui fixe cette échéance : « Durant de trop longues décennies, nous avons laissé les voitures polluer l’air que nos enfants et nos familles respirent. Les Californiens ne devraient pas avoir à se soucier si leurs voitures donnent de l’asthme aux enfants. Nos voitures ne devraient pas aggraver les feux de forêt […] Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou augmenter le niveau des océans pour menacer nos plages et nos côtes adorées. » L’Etat de Californie prévoit déjà que la fin du thermique diminuera de 35% les émissions de gaz à effet de serres et de 80% les émissions d’oxyde d’azote.

Notons qu’au Royaume-Uni, tout comme en Californie, les propriétaires de voitures thermiques pourront continuer à utiliser leur véhicule après 2030-2035. Seules les ventes de voitures neuves sont concernées. Pour rappel enfin, la France a déjà fixé l’échéance pour la fin du thermique dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), avec une date d’arrêt à 2040 (l’une des plus longues période de transition européenne vers le tout électrique).

