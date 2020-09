Microsoft rachète Bethesda pour 7,5 milliards de dollars !

C’est sans doute le plus gros « coup » de la firme de Redmond, à quelques semaines à peine du lancement de la next gen : Microsoft vient d’annoncer le rachat du studio Besthesda pour 7,5 milliards de dollars ! Dans le détail, le géant américain met la main sur ZeniMax Media, maison mère de Bethesda Softworks. Ce rachat rajoute d’un coup d’un seul plusieurs studios prestigieux dans l’escarcelle de Microsoft, soit Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, et Roundhouse Studios. En Si l’on traduit cela en terme de licences, cela signifie aussi que DOOM, The Elder Scroll, Dishonored, Quake ou bien encore Prey et tant d’autres encore ne seront (sans doute) bientôt plus disponibles que sur PC et Xbox, et peut-être sur Switch si Nintendo est bien sage (ceci est de l’humour, prière de ne pas canceller le rédacteur de ces lignes).

Ironie de la situation, plusieurs titres de certains des studios désormais possédés par Microsoft sont encore annoncés en exclusivité sur PS5, comme le Deathloop d’Arkane. Inutile de préciser aussi que le GamePass va sans doute s’enrichir rapidement de quelques titres incontournables. La next gen rentre déjà dans le dur.