5G : pas de hausse de prix sur les forfaits, selon le PDG d’Orange

La 5G approche ! Les enchères pour les fréquences auront lieu le 29 septembre et les premiers forfaits doivent être lancés d’ici la fin de l’année. Mais les Français doivent-ils s’attendre à une hausse de prix ? Si l’on en croit Stéphane Richard, la réponse est non… du moins à court terme.

« La 5G ne sera pas le prétexte à une augmentation de prix », a assuré le PDG d’Orange au micro d’Europe 1. « Il faut laisser aux opérateurs, et à la concurrence qui fait rage dans notre secteur, le soin de faire des offres qui plairont au public », a-t-il noté. « Et puis la 5G, ça va permettre d’avoir des quantités de datas, de données, dans des plans beaucoup plus larges, et pour toute une série d’usages. On pourra faire les choses beaucoup plus facilement », a-t-il ajouté.

Stéphane Richard note en tout cas que faire de la 5G « va nous coûter très cher » et qu’il n’y a pas « lobby des opérateurs pour pousser la 5G » parce qu’elle « n’est pas dans notre intérêt, à nous opérateurs, à court terme ». Il explique que les opérateurs vont devoir « faire un gros chèque pour acheter des fréquences. Ensuite, il y a un investissement important qui va être fait ». Il le reconnaît : « à la limite, on continuerait la 4G, qui est une technologie rôdée, ce serait mieux pour nous ».

Pour Stéphane Richard, la 5G reste une technologie importante « parce qu’on pense que c’est utile socialement et que c’est même d’ailleurs une nécessité pour énormément d’utilisateurs, grand public et entreprises ». Il dit aussi qu’une fois les fréquences obtenues, « on va tout faire pour, on va démarrer le déploiement physique très vite et donc on sera en mesure de proposer des offres 5G avant la fin de l’année certainement, avec de nouveaux terminaux, de nouveaux téléphones, et on en a déjà une gamme assez large ».