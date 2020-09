Autant les écologistes ne sont pas très emballés par la 5G, autant le Rassemblement national (RN) est partant pour son déploiement. Le parti politique y est « plutôt favorable » selon Jordan Bardella, le numéro deux du RN.

« Je suis favorable au déploiement de la 5G et nous y sommes plutôt favorables au Rassemblement national, parce que je pense que cela représente une opportunité technologique pour notre pays », qui a « accumulé un retard considérable » en la matière, a-t-il expliqué au micro de Jean-Jacques Bourdin.

Alors que des responsables politiques de gauche et des écologistes appellent à un moratoire sur ce déploiement, Jordan Bardella a estimé qu’« il faut être prudent » et « évidemment continuer les études et les enquêtes sur la santé ». Il faut aussi selon lui garder un « principe de souveraineté », « notamment de protection des données des citoyens européens ».

« Mais il est clair que quand je vois les États-Unis, quand je vois Elon Musk par exemple développer sa puce cérébrale qui va permettre peut-être demain de diminuer les maladies comme Alzheimer et Parkinson, que la Chine va arriver à la 6G, et que l’Europe fait de Greta Thunberg sa seule ambition pendant six mois en matière d’avenir, je me dis qu’on a accumulé un retard considérable », a-t-il déploré.

Emmanuel Macron a lui aussi déjà dit qu’il était favorable à la 5G. La semaine dernière, le président de la République a fait savoir que « la France va prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation ». Il a ajouté ne pas croire « que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine ». C’est en référence à cette communauté religieuse américaine hostile à la technologie et qui vit comme au 18e siècle.