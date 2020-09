Raised by the Wolves (HBO Max) : la série S.F de Ridley Scott aura droit à une seconde saison

Raised by the Wolves signe le (très) grand retour de Ridley Scott. Un peu perdu dans son cinéma ces dernières années (Prometheus et sa suite peu convaincante), le réalisateur britannique a retrouvé l’inspiration pour Raised by the Wolves, une fable de science fiction qui brasse avec brio de nombreuses thématiques (IA, religions, survie de l’humanité, etc.). Adoubée par la critique américaine et par le public, la série dystopique aura donc droit à une seconde saison. « Nous sommes déjà en train de travailler sur les bases de la saison 2 « affirme le réalisateur, visiblement très enthousiaste sur la suite du programme. La saison 2 a été confirmée 2 semaines à peine après le début de la diffusion de la saison 1, ce qui montre sans doute que les scores d’audience ont du assez vite crever les plafonds. Covid oblige, HBO Max ne s’est pas hasardé à fournir une date de diffusion.