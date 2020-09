Des photos montrent que la PS5 est plus grosse que les autres consoles

Il va falloir penser à faire un peu de place au niveau du meuble TV pour mettre la PlayStation 5. Des photos de la console ont été publiées par la commission taïwanaise chargée de donner son feu vert pour la commercialisation des produits, et on peut dire que la bestiole est tout sauf petite.

La PlayStation 5 fait 390 x 260 x 104 mm selon Sony. C’est simple : il s’agit de la plus grosse console. Même la toute première Xbox et la PlayStation 3, qui étaient de beaux bébés, sont plus petites, c’est dire. La Xbox Series X a elle aussi un certain gabarit, mais la nouvelle console de Microsoft dispose malgré tout d’un format plus compact que celui de la PlayStation 5.

Sony a déjà laissé sous-entendre ces derniers mois que la PlayStation 5 devrait être relativement silencieuse, ce qui serait l’inverse de la PlayStation 4 qui peut être bruyante selon certaines séquences de jeux. Il est possible que la PlayStation 5 dispose d’un important système pour évacuer la chaleur, d’où sa taille imposante.

La PlayStation 5 sera disponible à l’achat le 19 septembre pour 499,99€. La PlayStation 5 Digital Edition, à savoir la version sans lecteur de disque, sera proposée pour 399,99€. Quant aux jeux, certains coûteront jusqu’à 79,99€. En comparaison, les jeux pour PlayStation 4 coûtent jusqu’à 69,99€.