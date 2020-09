RTX 3080 : des ruptures de stocks en pagaille, et les excuses de Nvidia

Le GPU RTX 3080 est disponible à la vente depuis hier, et comme il fallait s’y attendre, c’est déjà un énorme succès commercial, au point que la plupart des boutiques en ligne affichent des ruptures de stock ! Les joueurs PC ont visiblement été séduits par les perfs élevées ainsi que le prix resserré de la dernière génération de carte graphique, sans compter que les nombreuses reviews dithyrambiques publiées ces derniers jours ont largement alimenté le buzz. Corollaire malheureux de ces ruptures de stocks en cascade, des RTX 3080 se revendent à prix d’or sur eBay, certaines cartes atteignant la somme folle de 2000 dollars (pour une carte proposée dans le commerce aux alentours des 700 euros/dollar). Face à la fronde de clients frustrés de ne pas pouvoir mettre la main sur le précieux, Nvidia a fini par s’excuser et a promis qu’il tenterait de limiter les achats effectués par des bots ou des revendeurs peu scrupuleux.

The GeForce RTX 3080 is out, and the rave reviews are in!

Learn more about the “staggering performance upgrade” (PCWorld) and more: https://t.co/BilhUvJNuf pic.twitter.com/KD9nxsTLqo

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) September 17, 2020