Résumé conférence PS5 : God of War, Hogwards Legacy, Final Fantasy XVI et plus

En plus de dévoiler le prix et la date de sortie de la PlayStation 5, Sony a a dévoilé plusieurs jeux lors de sa conférence dédiée à sa nouvelle console. Et les joueurs ont été servis, notamment avec des titres qu’ils n’avaient pas vu venir.

Final Fantasy XVI

Selon Naoki Yoshida, le producteur du jeu, ces images, tirées de combats et de cinématiques en temps réel, « ne représentent qu’une infime fraction de ce que notre équipe a accompli depuis le début du développement ». D’autres informations seront dévoilées en 2021.

Il n’y a pas encore une date de sortie. Final Fantasy XVI sera disponible sur PlayStation 5 et PC, et plus tard encore « sur d’autres plateformes » comme l’indique la fiche du jeu (soit très très probablement sur Series X).

Spider-Man: Miles Morales

Le jeu a été déjà annoncé. Ici, nous retrouvons du gameplay de plusieurs minutes.

Spider-Man: Miles Morales sera disponible à la fin de l’année sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Une date précise n’a pas été communiquée.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Il est enfin officiel : le jeu à monde ouvert dans l’univers de Harry Potter. Il se déroule à la fin des années 1800. Il ne faut donc pas s’attendre à retrouver Harry, Hermione, Ron et tous les autres personnes présents dans les livres et films.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est prévu en 2021 et sera aussi disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Nous avons eu le droit à du gameplay pour le nouveau Call of Duty.

Le jeu est prévu pour le 13 novembre. Il sortira aussi sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Resident Evil 8 (Village)

Un nouveau trailer pour le jeu prévu en 2021. Il est également prévu sur PC, Xbox Series X et Xbox Series S.

Devil May Cry 5: Special Edition

Cette version est une édition améliorée du jeu sorti à l’origine en 2019.

Il sera disponible dès le lancement de la PlayStation 5, uniquement au format dématérialisé.

Oddworld: Soulstorm – Le retour de Molluck

Il s’agit d’un remake de Oddworld : L’Exode d’Abe.

Ce sera disponible à la fin de l’année. Il sera également sur PlayStation 4. Le jeu sortira aussi sur PC et plus tard encore sur Series X.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Ce cinquième chapitre du jeu indépendant propose de résoudre de nouvelles énigmes.

Il sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC à une date non communiquée. La sortie sur Xbox se fera plus tard.

Demon’s Souls

C’est au tour de Demon’s Souls d’avoir le droit à un remake.

Deathloop

Le jeu du studio français Arkane Studios se dévoile un peu avec cette nouvelle vidéo.

Le jeu sera disponible au deuxième trimestre de 2021 sur PlayStation 5 et PC.

God of War: Ragnarok

La conférence s’est terminée avec un teaser du prochain God of War. Aucune information n’a été partagée pour l’instant.

Le jeu sortira exclusivement sur PlayStation 5 à une date inconnue. L’indication que le jeu sortira aussi sur PC est une erreur, comme l’a indiqué Sony.