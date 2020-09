La PS5 sera disponible le 19 novembre à 499€, la Digital Edition à 399€

Sony a aujourd’hui annoncé la date de sortie et le prix de la PlayStation 5 lors de sa conférence. La PlayStation 5 sera disponible pour 499,99 euros et la PlayStation 5 Digital Edition coûtera 399,99 euros. La date de sortie des deux consoles est le 19 novembre. Elles arriveront le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud

L’annonce de Sony était très attendue, après celle de Microsoft la semaine dernière. La Xbox Series X coûtera 499 euros et la Xbox Series S sera disponible au prix de 299 euros. Le prix de ce modèle est inférieur à la PlayStation 5 Digital Edition comme nous pouvons le voir. Il est toutefois important de préciser que la Xbox Series S est moins puissante que la Xbox Series X, là où la PlayStation 5 Digital Edition est simplement une PlayStation 5 sans lecteur de disque. Les deux consoles ont les mêmes caractéristiques techniques.

Sony a également dévoilé les prix des accessoires :

La télécommande — 29,99 euros

La caméra — 59,99 euros

Le casque sans fil — 99,99 euros

La station de recharge — 29,99 euros

Qu’en est-il des précommandes pour la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition ? Sony n’a rien dit sur le sujet pendant sa conférence. Mais quelques indices suggèrent que ce sera en place… dès demain ! On attendra tout de même la confirmation de Sony sur le sujet.

Confirmé, les précommandes sont lancées dès maintenant :