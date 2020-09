L’armée américaine teste des chiens robots

L’armée américaine sera t-elle bientôt épaulée par des robots semblables à des Terminator ? Dans un premier temps, l’US Air Force devra se « contenter » de… robots-chiens, assez similaires au populaire Spot de Boston Dynamics. Ces robots militarisés baptisés Vision 60 et conçus par la startup Ghost Robotics ont été testés en situation réelle sur la base aérienne de Nellis (Nevada) dans le cadre de l’ « Advanced Battle Management SYSTEM (ABMS)« , soit un projet global de forces armées assistées massivement par la technologie la plus avancée (robots, systèmes de géolocalisation, cloud computing, IA etc.). Sans surprise, la « grande muette » américaine n’a pas fourni d’informations concernant le type de missions qui ont été confiées aux robots, mais au vu des capteurs embarqués dans ces robots (caméras notamment), on peut supposer que ces derniers seront capables de surveiller une zone délimitée (à l’instar des robots Spot là encore).