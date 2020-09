The Witcher 3 est prévu sur PS5 et Xbox Series X, avec une mise à niveau gratuite

The Witcher 3: Wild Hunt, sorti en 2015, va être disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X avec une version améliorée (qui sortira aussi sur PC). Le studio CD Projekt RED a annoncé la nouvelle aujourd’hui, mais n’a pour l’instant pas dévoilé d’images de la version next-gen.

Voici comment CD Projekt RED présente le projet :

Nous travaillons sur une nouvelle édition de The Witcher 3: Wild Hunt pour la nouvelle génération ! Développée pour tirer parti de la puissance de la nouvelle génération de consoles, cette nouvelle édition du jeu proposera des améliorations visuelles et techniques – y compris du ray-tracing et des temps de chargement plus rapides – dans le jeu de base, les deux extensions et tout le contenu additionnel.

Il y a une très bonne pour ceux qui possèdent déjà The Witcher 3: Wild Hunt sur PlayStation 4 ou Xbox One : CD Projekt RED va leur offrir la mise à niveau vers les versions PlayStation 5 et Xbox Series. Les joueurs PC qui ont déjà le jeu auront aussi le droit à la nouvelle version sans surcoût. C’est un geste sympathique étant donné que d’autres studios ont annoncé des mises à niveau payantes pour leurs jeux.

Pour les autres joueurs, la version améliorée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X pourra être achetée comme n’importe quel jeu. Une date de sortie précise n’est pas encore communiquée.