TikTok : la Chine refuse de vendre l’algorithme de recommandation

La Chine ne lâchera pas facilement TikTok (si jamais elle le lâche) : après avoir mis en place des procédures d’agrément pour toute technologie (chinoise) exportée à l’étranger, le ministère du Commerce chinois vient de rajouter de nouvelles mesures restrictives , des mesures qui s’étendent de facto à certains algorithmes d’applications, et notamment les algorithmes de partage (on se demande bien pourquoi…). Ainsi, tout rachat de Tiktok serait désormais conditionné au retrait de la fonction de recommandation (« Pour toi »), un retrait qui ferait perdre à l’app le moteur principal de son succès. Sans partage, pas de TikTok en effet.

Cette mesure semble n’avoir qu’un seul objectif ; empêcher la vente de TikTok par une société étrangère, et qui plus est une société américaine. La mise à jour du gouvernement chinois intervient au moment même où les bruits de couloir annoncent des avancées significatives entre TikTok et une grosse firme US (Microsoft ?) concernant une offre de rachat d’environ 30 milliards de dollars ! ByteDance, l’éditeur de TikTok, semble d’ailleurs confirmer la rumeur en déclarant que tout accord de vente de la branche américaine de TikTok doit désormais attendre le feu vert de Pékin.