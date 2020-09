La Cour d’appel américaine juge illégales les écoutes massives de la NSA… et remercie Snowden

Vers un début de réhabilitation judiciaire de Snowden aux Etats-Unis ? La cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit (la plus haute cour d’appel américaine) vient en effet de juger que les écoutes massives de la NSA réalisées au début des années 2000 étaient totalement illégales, des écoutes qui avaient été rendues publiques par le lanceur d’alerte Edward Snowden (lui-même ancien employé de l’agence). Suite à ses révélations explosives, Edward Snowden avait été accusé de traitrise (et de bien d’autres méfaits), des charges criminelles qui avaient obligé le lanceur d’alertes à se réfugier en Russie. La cour d’appel a donc statué que le système d’écoute mis en place par la NSA contrevenait au Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978, et a profité de son jugement pour rappeler le rôle crucial de Snowden dans cette affaire.

Seven years ago, as the news declared I was being charged as a criminal for speaking the truth, I never imagined that I would live to see our courts condemn the NSA’s activities as unlawful and in the same ruling credit me for exposing them.

And yet that day has arrived. https://t.co/FRdG2zUA4U

— Edward Snowden (@Snowden) September 2, 2020