Mulan : sortie en France le 4 décembre confirmée, sans surcoût

Les Français devront attendre avant de voir Mulan. Le film sortira en France le 4 décembre prochain sur Disney+, alors que le reste du monde pourra en profiter dès le 4 septembre.

La sortie de ce film est spéciale. Mulan devait initialement être proposé au cinéma, mais du changement a eu lieu au vu de la situation avec le Covid-19. Disney a finalement décidé de proposer Mulan sur sa plateforme de streaming directement, mais le film n’est pas inclus dans l’abonnement mensuel (ou annuel) : il faudra payer 30$ pour accéder au film… sauf en France. En effet, Mulan sera inclus dans l’abonnement à 6,99€/mois ou 69,99€/an. Nous avons donc une sortie décalée, mais il n’y aura pas de surcoût.

En attendant le 4 décembre, Disney a diffusé aujourd’hui la bande-annonce en version française de Mulan.

Il sera intéressant de voir comment le public va réagir avec Mulan. L’offre à 30$ en plus de l’abonnement mensuel va-t-elle intéresser du monde ? Ou, à l’inverse, va-t-elle pousser au piratage ?

En parlant de ça, il se pourrait que la version française soit disponible illégalement après-demain. En effet, Disney+ (comme Netflix) propose plusieurs langues pour ses programmes et les pirates qui ont des outils privés pour contourner les protections et télécharger les programmes des plateformes de streaming récupèrent tout d’un coup. Ainsi, le programme Le Seul et unique Ivan est déjà disponible illégalement et en français depuis le mois dernier, alors que sa sortie officielle en France sur Disney+ est programmée pour le 11 septembre. Mulan pourrait connaître le même sort.