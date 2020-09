RTX 3070, 3080 et 3090 : toutes les infos sur les nouveaux GPUs surpuissants de Nvidia

Nvidia a enfin dévoilé sa nouvelle gamme de GPUs RTX, et le moins que l’on puisse dire est que le fabricant a frappé fort avec des cartes à la fois ultra-puissantes et (relativement) accessibles. L’entrée de gamme RTX 3070, équipée de 8 Go de VRAM GDDR6, sera ainsi proposée à « seulement » 519 euros, alors même que ce GPU affichera des perfs un poil supérieures à celles de la RTX 2080 Ti… et 60% supérieures à celles de la RTX 2070 qu’elle remplacera dès le mois d’octobre. Une claque !

La RTX 3080 disposera quant à elle de 10 Go de VRAM GDDR6X (19 Gbps de débit !) et sa puissance – le double de celle d’une RTX 2080 – sera suffisante pour afficher des jeux complexes en 4K/60 fps… avec DLSS et RT activé ! Ce monstre de GPU sera proposé à la vente dès septembre au prix de 719 euros.

Enfin, la RTX 3090, surnommée BFGPU par Nvidia (Big Ferocious GPU), disposera de pas moins de 24 Go de VRAM GDDR6X, pour une puissance de rendu globale 50% supérieure à celle d’une TITAN RTX ! On parle ici d’un affichage 8K (avec HDR) en 60 fps et rendu RT (+ DLSS), de quoi frôler l’hyper-réalisme dans les jeux qui sauront en tirer partie. Le prix s’envole un peu cette fois, à 1549 euros le GPU, mais cela semble presque raisonnable au vu des perfs annoncées.

Quelques annonces logicielles sont venues compléter cette présentation de la nouvelle gamme, dont Nvidia Reflex (pour améliorer la latence dans les jeux) Nvidia Broadcast (visioconférence et stream) et Nvidia Omniverse Machinima (réalisation de cinématiques complexes).