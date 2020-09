Tenet a bien sauvé le cinéma… tout au moins en France

Tenet a bien tenu sa promesse d’être le sauveur du cinéma… tout au moins en France. Le dernier blockbuster S.F de Christopher Nolan est parvenu à attirer plus de 800 000 spectateurs dans les salles françaises (809 601 exactement) sur 5 jours, ce qui est même un peu mieux que Sonic le Hérisson (qui avait fait un poil mieux en 3 jours, ce qui est le cas de le dire). Warner précise que le film a réalisé près de 250 000 entrées sur Paris, ce qui là encore est le meilleur score de l’année sur une aussi courte période. Last but not Least, il s’agit du meilleur démarrage pour un film de Nolan : Dunkerque avait attiré 708 000 spectateurs lors de son premier week-end en France, devant Interstellar (650 000 spectateurs). Tenet est sorti en salles dans une quarantaine de pays, et semble donc bien parti pour être le seul véritable blockbuster de 2020, et ce malgré un scénario particulièrement complexe (pour ne pas dire hermétique).