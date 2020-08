Davantage de jeux PlayStation exclusifs vont sortir sur PC, annonce Sony

Certains jeux qui étaient exclusifs à la PlayStation 3 ou la PlayStation 4 sont finalement sortis sur PC. C’est notamment le cas de Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human, Beyond Two Souls ou encore Heavy Rain. La liste est plutôt limitée à ce jour, mais Sony annonce qu’elle va s’agrandir avec le temps.

Dans son rapport couvrant 2020, le groupe japonais indique : « nous étudierons la possibilité d’étendre nos titres first-party à la plateforme PC, afin de promouvoir une plus grande croissance de notre rentabilité ». Il n’y a aucun détail supplémentaire.

Peut-on espérer voir Marvel’s Spider-Man, sorti sur PlayStation 4 en 2018, pointer le bout de son nez sur PC un de ces jours ? Peut-être, Sony ne donne aucune liste de jeux qui vont être portés pour l’instant. On peut également se demander si certains jeux prévus sur PlayStation 5 sortiront sur PC. Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon: Forbidden West sont trois exemples.

Il faudra de toute façon être patient et ne pas s’attendre à ce que le portage sur PC sorte en même temps que le jeu sur console. Horizon Zero Dawn, par exemple, a vu le jour sur PlayStation 4 en 2017. Il a fallu attendre août 2020 pour l’avoir sur PC. Cela peut se comprendre d’une certaine façon : l’objectif de Sony est de vendre ses consoles. Et les personnes impatientes qui voudront jouer à Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West et les autres jeux exclusifs n’auront pas le choix : il faudra acheter une PlayStation 5.