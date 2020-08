Activision va offrir 10 000 clés pour la beta de Call of Duty : Black Ops Cold War

La machine de guerre qu’est le département marketing d’Activision le sait : quoi de mieux pour convaincre les joueurs qu’un avant goût gratuit ? Comme nombre des opus précédents, Call of Duty : Black Ops Cold War aura droit à sa beta ouverte à tous. Cependant, certaines précommandes donneront un accès anticipé aux plus impatients. Mais ce ne seront pas les seuls à pouvoir tester le jeu en avance : le studio a décidé d’offrir 10.000 clés d’accès ce week-end. L’opération est de plus un bon coup de pub’ pour le premier championnat de la Call of Duty League, qu’il faudra regarder dimanche à cette adresse pour avoir une chance de gagner lesdites clés.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple : il suffit de se connecter à son compte Activision, puis de le lier au site officiel ou à l’application de la Call of Duty League, avant de sélectionner le support sur lequel vous souhaitez tester le jeu, à savoir PS4, Xbox One ou PC. Et ce n’est pas tout, puisqu’il sera également possible d’obtenir divers goodies virtuels pour le titre, notamment des sprays ou des skins d’armes sur le thème du championnat. Même si aucune date pour cette beta n’a encore été communiquée, avec une sortie prévue pour le 13 novembre, on ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps.