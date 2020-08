LG dévoile un masque de protection avec purificateur d’air intégré (sur batterie)

LG vient-il de dévoiler l’arme ultime anti-COVID ? La fabricant sud-coréen a dévoilé il y a quelques heures le PuriCare Wearable Air Purifier, soit un masque de protection équipé d’un système de purification de l’air fonctionnant sur batterie. Deux valves – avec chacune leur filtre à particule – sont disposées de part et d’autre du masque tandis que la batterie 820 mAh assurerait une autonomie de 8 heures en mode basse consommation. Reste un petit soucis tout de même, puisque LG ne précise pas si ce masque protège efficacement du COVID-19. De plus, le Centers for Disease Control and Prevention (USA) ainsi que des professionnels de santé s’opposent au port de masques munis de valves, sachant que les filtres de ces masques laisseraient passer les fines gouttelettes « respiratoires » expulsées lors d’une simple conversation. On peut supposer tout de même que tout dépend in fine du type de filtre utilisé (certains filtres sont bien à la norme FFP2).