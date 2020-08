Star Wars : la mini-série sur Obi-Wan Kenobi serait seulement composée de 4 épisodes

Du projet de film à la série, de la série à la mini-série, et de la mini-série… à 4 malheureux épisodes, Obi-Wan Kenobi ne semble pas vraiment motiver les scénaristes de Disney… alors même que le premier maitre Jedi de Skywalker reste l’un des personnages préférés parmi les fans de la saga. Kathleen Kennedy, la très woke présidente de Lucasfilm, a laissé comprendre dans un entretien à The Wrap que la mini-série Disney+ n’irait pas jusqu’à la seconde saison. Plus inquiétant encore, certaines sources proches de la production indiquent que seuls 4 épisodes seraient finalement mis en boîte !

Kathleen Kennedy et son staff n’auraient pas été satisfaits de la première mouture du scénario ; le script avait alors été confié en seconde main à Deborah Chow, qui se serait elle-même fait aider par d’autres scénaristes afin de boucler le projet. Ce micmac improbable rappelle de triste mémoire les coulisses de Star Wars : Les Derniers Jedi, qui est sans doute le film le plus détesté par le plus grand nombre de fans de la franchise. Seule certitude un tantinet rassurante : Ewan McGregor reprendrait bien son rôle d’Obi-Wan dans la série.