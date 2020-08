Nintendo Switch : un modèle plus puissant et 4K arriverait en 2021

La Switch a déjà connu une variante : la Switch Lite, qui se joue seulement en mode portable et qui coûte moins cher. Nintendo prépare maintenant un modèle plus puissant et il devrait arriver en 2021, selon Bloomberg.

Nintendo chercherait à proposer le support de la 4K et donc plus de puissance. À ce jour, la Switch propose le support du 1080p quand on joue sur son téléviseur et du 720p quand on joue en mode portable. L’arrivée de la 4K serait donc la bienvenue, surtout quand on sait que ce sera proposé avec la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft, qui sont toutes les deux prévues pour la fin de l’année.

L’année 2021 serait aussi l’occasion d’avoir de nombreux nouveaux jeux sur la Switch. Nintendo profiterait du lancement de la Switch améliorée pour commercialiser de nouveaux titres, afin que les joueurs puissent profiter des meilleurs graphismes et de la meilleure expérience générale. Doit-on comprendre que la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild est programmée pour l’année prochaine ? Ce n’est pas précisé. Il est seulement indiqué qu’il y aura de nouveaux jeux pour tous les types de joueurs.

Nintendo a vendu 61 millions de Switch depuis le lancement en 2017. Un nouveau modèle en 2021 pourrait permettre à Nintendo d’augmenter ses ventes et, peut-être, dépasser la Wii sur le long terme. La Wii s’est écoulée à 102 millions d’exemplaires au fil des années.