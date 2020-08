Hitman 3 sur PC sera seulement disponible sur l’Epic Games Store

IO Interactive, qui développe les jeux Hitman, annonce que la version PC de Hitman 3 sera uniquement disponible sur l’Epic Games Store au lancement. L’exclusivité sera de 12 mois.

Hakan Abrak, le patron d’IO Interactive, indique :

L’auto-publication de HITMAN 3 est un grand pas pour IO Interactive dans la réalisation de nos objectifs très ambitieux en tant que studio indépendant. De plus, ce partenariat avec Epic nous a donné la liberté de créer le jeu exactement comme nous l’avions imaginé, pour nos fans et pour notre communauté sans compromis. Pour nos fans de longue date qui nous ont soutenus dans le voyage de World of Assassination, toute leur progression sera prise en charge dans HITMAN 3 sur Epic Games Store.

Hitman 3 sera disponible en janvier 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. Concernant la version PC, IO Interactive sera libre de proposer son jeu sur Steam ou d’autres plateformes à partir de 2022. À titre d’information, Hitman et Hitman 2 sont disponibles sur Steam.

Toujours au sujet de l’Agent 47, le jeu Hitman sorti en 2016 sera disponible gratuitement sur l’Epic Games Store à partir de la semaine prochaine. Il pourra être réclamé entre le 27 août et le 3 août, et être conservé à vie ensuite.