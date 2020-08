Stranger Things rempile pour une 5ème saison (mais est-ce bien raisonnable ?)

Netflix a tranché : la série Stranger Things, devenue ultra populaire et quasi culte dès sa première saison (il est vrai un petit chef d’oeuvre), rempilera finalement pour une 5ème saison. Malgré les retards accumulés lors du tournage de la 4ème saison (pas encore disponible sur la plateforme), la série des frères Duffer a déjà obtenu son feu vert pour une saison supplémentaire. Il ne reste plus qu’à espérer un rebond scénaristique d’ampleur tant la différence de qualité (scénario, mise en scène) est flagrante entre la saison 1 et les saisons 2&3. A force de vouloir recycler à tout prix les années 80 et nous imposer une nostalgie parfois de façade, Stranger Things n’évite pas toujours la caricature historique (ou temporelle), sans même parler des arcs scénaristiques qui se complexifient inutilement (mais alimentent les buzz et les interprétations des fans sur les réseaux sociaux, à croire que c’est fait pour ça). Le Monde à l’Envers de la saison 1 avait au moins le charme d’une belle idée de trame, à la fois simple et fascinante. Croisons les doigts…