Un film Spider-Woman en préparation avec Olivia Wilde à la réalisation

Sony Pictures prépare un nouveau film centré sur des personnages féminins de Marvel et avec Olivia Wilde à la réalisation. Cette dernière est surtout connue en tant qu’actrice. Elle n’a réalisé qu’un seul film à ce jour : Booksmart, sorti en 2019.

Ni Sony ni Marvel n’ont fait de commentaire sur le sujet pour l’instant. Mais selon Deadline, le film est bien parti pour être Spider-Woman. Il y a déjà eu des rumeurs à ce sujet ces derniers mois et cela semble se concrétiser aujourd’hui. On soulignera d’ailleurs qu’Olivia Wilde a retweeté l’article de Deadline en mettant au passage l’Emoji d’une araignée. Difficile de faire plus explicite.

Le titre Spider-Woman a été tenu par plusieurs personnages des comics Marvel au fil des années, à commencer par Jessica Drew dans les années 1970 (dont l’histoire d’origine implique l’exposition à l’uranium et le sang d’araignée). Il y a également Mary-Jane Watson et Gwen Stacy. La version Spider-Gwen du personnage est apparue récemment dans le film d’animation Spider-Man: New Generation.

Le scénario du film d’Olivia Wilde sera écrit par Katie Silberman (qui avait participé au scénario de Booksmart). La production sera assurée par Amy Pascal et Rachel O’Connor sera productrice exécutive.

Aucune date de sortie n’est communiquée pour le film pour l’instant. Le scénario est également inconnu, tout comme le casting.