La flotte de satellites Starlink devrait permettre l’accès à l’internet partout sur la planète. Elon Musk assure que le débit moyen descendant atteindre à terme 1 Gb/s (pour une latence de 20 ms), un objectif encore éloigné du réel. Les 600 satellites Starlink déjà en place (en comptant les 60 envoyés en orbite hier) proposent actuellement un débit descendant de 60,24 Mb/s et un débit ascendant de 17,64 Mb/s pour une latence comprise entre 31 et 94 ms. Ces chiffres ne sont certes qu’une moyenne (les débits les plus bas descendent à 11 Mb/s), mais ils sont déjà dans les eaux des débits moyens ADSL de plusieurs pays.

Outre le débit, prometteur à ce stade, le succès de Starlink dépendra aussi du taux de couverture « terrestre ». La flotte Starlink compte aujourd’hui 600 satellites, mais SpaceX a obtenu les autorisations nécessaires pour une armada globale de 12000 satellites en orbite. Encore insuffisant pour Elon Musk, qui souhaiterait disposer à terme d’une flotte géante de 42000 satellites.