Donald Trump ne s’interdit pas de gracier Edward Snowden !

L’info est à ce point surprenante qu’elle pourrait presque tomber dans la catégorie insolite : dans une interview accordée au New York Post, Donald Trump ne ferme plus la porte à une procédure de grâce pour Edward Snowden, l’ex sous-traitant de la NSA devenu lanceur d’alertes ! « Il y a beaucoup de gens qui pensent qu’il n’est pas traité de manière juste. Je veux bien entendre cela » a ainsi déclaré Trump au sujet de l’ « espion qui devrait être exécuté ».

Cet improbable revirement est d’autant plus spectaculaire qu’Obama lui-même, pourtant Prix Nobel de la Paix, avait refusé d’accorder une grâce juridique à Snowden. Le caractère particulièrement volatile de Trump oblige cependant à une certaine prudence, et rien ne dit que le président américain ne changera pas une fois de plus d’avis d’ici demain… Rappelons ici qu’en 2013, Edward Snowden avait publié des documents décrivant dans le détail le système d’écoute et de surveillance massive mis en place par la NSA ainsi que son pendant britannique. Ces révélations se sont avérées si explosives que les agences américaines du renseignement ont été contraintes de revoir leur procédure d’écoute lors d’une enquête.