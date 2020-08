Xiaomi commercialise la première télé OLED totalement transparente

Xiaomi ne perd pas de temps sur le front de l’innovation. Le fabricant a présenté sa première TV OLED au début du mois de juillet… et dévoile quelques semaines plus tard la Mi TV Lux Transparent Edition, une télé OLED 55 pouces totalement transparente ! Les dalles OLED transparentes ne sont pas une nouveauté en soi, mais le Mi TV Lux n’est pas un simple prototype puisqu’il est déjà proposé à la vente en Chine (et seulement en Chine pour l’instant). Pour parvenir à cet effet de transparence, Xiaomi a déporté toute l’électronique dans le pied de l’appareil, ce qui permet aussi de limiter l’épaisseur de la dalle (seulement 5,7 mm !).



Outre sa technologie d’affichage innovante, la Mi TV Lux dispose d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, est compatible Dolby Atmos et propose des couleurs extrêmement fidèles (93% du DCI-P3). Son temps de réponse de 1 ms devrait particulièrement intéresser les joueurs. On espère tout de même qu’il restera possible d’opacifier la dalle à volonté – cette fonction n’a pas été montrée dans le spot de pub ou lors de la présentation en salon – parce que tout de même, l’effet est très sympa, mais vient largement perturber le visionnage. La Mi TV Lux est disponible à la vente en Chine au prix de 49 999 yuans, soit 6000 euros environ.