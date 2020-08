Un tiers des utilisateurs TikTok aurait moins de 15 ans

Comme la plupart des nouveaux réseaux sociaux, TikTok n’a jamais cherché à cacher son ambition de chercher la popularité auprès des plus jeunes, ce qui est particulièrement attrayant pour les acheteurs potentiels et autres publicitaires, ces derniers s’en donnant à coeur joie quand il s’agit de former des jeunes esprits à leurs méthodes de consommation. Mais une question se pose, et la réponse pourrait bien être cruciale : à quel points sont-ils jeunes ? Le New York Times a tenté d’apporter une réponse à cette question, et aux Etats-Unis, sur 49 millions d’utilisateurs, on retrouve un tiers d’enfants de moins de quinze ans.

Si cette nouvelle donnée vient évidemment poser la question de l’éthique, et des efforts clairement insuffisants de la plateforme pour protéger les utilisateurs les plus jeunes. Mais l’éthique ne rapporte rien, aussi c’est surtout du côté des acheteurs potentiels que le doute commence à poindre : TikTok ne vérifie pas l’âge de ses utilisateurs, et n’utilise qu’un système de reconnaissance faciale pour en faire une estimation globale. De plus, aucun consentement de la part des parents n’est demandé, et les vidéos d’enfants de moins de 14 ans peuvent rester en ligne jusqu’à une semaine. Si l’entreprise se retrouve en violation de la COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act), qui impose un accord parental avant la moindre collecte de donnée pour un utilisateur en dessous de 13 ans, l’amende pourrait être salée. D’autant plus qu’avec l’ultimatum de Donald Trump, il va falloir très vite séduire d’éventuels nouveaux acheteurs.