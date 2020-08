Metroid Prime 4 cherche son prochain producteur

Les fans de Metroid ont été quelque peu délaissés par Nintendo depuis quelques années. C’est pourquoi la maigre annonce constituée uniquement d’un logo à l’E3 2017 avait de quoi réjouir les joueurs les moins patients. Malheureusement, depuis, le jeu n’a pas fait reparler de lui, ce qui n’est guère rassurant pour un jeu AAA. Et la seule nouvelle qui vient de sortir à propos de Metroid Prime 4 n’a rien de particulièrement bon : Retro Studios, l’entreprise en charge du développement du jeu, recherche désormais un lead producer pour mener le travail sur Metroid Prime 4, d’après une annonce publiée directement sur Twitter.

Cependant, ce n’est probablement pas une aussi mauvaise nouvelle que ce que l’on pourrait penser. Cela ne signifie en rien que le studio est sur le point de commencer le développement, de même qu’il semble peu vraisemblable que le travail ait été fait sur le jeu sans producteur depuis le début. Le départ du précédent lead producer semble donc être l’explication la plus probable. Il est aussi possible que l’entreprise souhaite tout simplement ajouter un producteur au projet afin d’accélérer la cadence, comme nous l’avons souvent vu dans les productions AAA.

We are looking for a 𝗟𝗲𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿 to join us on our journey to develop Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps://t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg

— Retro Studios (@RetroStudios) August 14, 2020