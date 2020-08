Instagram accueille les discussions de Facebook Messenger

Facebook a déjà dit qu’il comptait unifier les messageries de ses différentes plateformes (Instagram, Messenger et WhatsApp) et ça commence dès maintenant : Instagram intègre désormais les discussions de Facebook Messenger.

Certains utilisateurs ont eu le pop-up ci-dessus qui s’est affiché au moment d’ouvrir Instagram. « Il y a une nouvelle façon d’envoyer des messages sur Instagram », peut-on lire. Quatre points sont mis en avant : nouveau look coloré pour vos discussions, réagissez avec n’importe quel Emoji, balayez pour répondre aux messages et, surtout, discutez avec vos amis qui utilisent Facebook. Les utilisateurs qui ont ce pop-up peuvent accepter immédiatement le changement ou bien choisir de le faire plus tard.

Une fois que le changement est appliqué, l’icône en haut à droite d’Instagram qui correspond à Instagram Direct disparaît et elle est remplacée par l’icône de Facebook Messenger.

Il semble s’agir d’un déploiement progressif pour l’instant. Des utilisateurs ont eu le pop-up les invitant à faire la migration, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Il faut dire qu’unifier les plateformes de messagerie est un vrai défi au vu du nombre de personnes que cela concerne et le fait que le chiffrement des discussions doit être préservé.