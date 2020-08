Google a empêché de pré-installer Fortnite sur certaines smartphones, assure Epic

Epic Games a porté plainte contre Apple et Google, jugeant que les deux groupes ont des pratiques anticoncurrentielles sur l’App Store et le Play Store. Dans la plainte visant Google, Epic Games révèle qu’un accord avec OnePlus et LG a été bloqué par Google.

Un accord avait été passé entre Epic Games et OnePlus pour que l’installateur de Fortnite soit pré-installé sur les smartphones du constructeur afin que les joueurs puissent rapidement jouer. Cette pré-installation est surtout intéressante pour Epic Games puisque Fortnite ne passe pas par le Play Store ici et il n’est pas nécessaire de verser les 30% de commission à Google en cas d’achat au sein du jeu. En effet, tout est géré par le système de paiement d’Epic et non celui de Google.

Mais voilà : Google a dit non. Le groupe a interdit Epic Games et OnePlus de mettre en place cet accord à l’échelle mondiale ; il a seulement pu être appliqué en Inde. Google a fait savoir à OnePlus qu’il était inquiet de l’installateur d’Epic Games parce qu’il peut avoir la possibilité d’installer et mettre à jour d’autres jeux avec une installation silencieuse en contournant le Play Store.

OnePlus n’est pas le seul constructeur concerné. LG avait un accord plus ou moins similaire avec Epic Games et un blocage a là aussi eu lieu, selon la plainte.