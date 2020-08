L’Inde pourrait exclure Huawei et ZTE du marché de la 5G

La situation est toujours aussi contrastée pour Huawei. Le fabricant vient de virer en tête sur le marché du smartphone (dans un contexte un peu particulier il est vrai), mais fait face dans le même temps à un embargo américain intraitable et à des blocages sur le marché des infrastructures 5G. Un avis de tempête serait même à prévoir : si l’on en croit en effet les bonnes sources de Bloomberg, l’Inde serait sur point d’exclure Huawei et ZTE du déploiement de son réseau 5G. Les appels d’offres devraient bientôt démarrer, mais l’Inde évincerait systématiquement des négociations les entreprises des pays frontaliers… dont fait partie la Chine.

Le ministère indien des Communications aurait déjà bouclé son dossier sur ce sujet, et n’attendrait plus que l’aval du premier ministre Narendra Modi. Après les Etats-Unis, l’Australie, le Royaume-Uni ou même la France (qui interdira la 5G à Huawei en 2025), l’Inde intègrerait donc la liste (de plus en plus longue) des pays qui ont laissé Huawei sur le banc de touche de la 5G.