RTX 3080 de NVIDIA : trois modèles et une disponibilité en septembre ?

La RTX 3080 de Nvidia pourrait débarquer plus tôt que prévu dans nos PCs. Un leaker chinois du nom de ChipHell affirme avoir mis la main sur des documents techniques qui confirment l’existence de trois modèles de 3080, dotés respectivement de 10, 20 et 24 Go de VRAM. C’est encore mieux que ce qu’affirmaient les rumeurs les plus récentes (20 Go au lieu de 11 Go pour le modèle en milieu de la gamme), et il ne faudra pas trop attendre pour en bénéficier sur un PC (très) haut de gamme : les GPU RTX 3080 PG132-10 (20 Go de VRAM) et PG132-30 (10 Go de VRAM) sont en effet attendus dans le courant du mois de septembre. Le modèle le plus haut de gamme (PG132-20) arriverait un peu plus tard.

Le leaker dévoile aussi des références qui pourraient correspondre à des RTX 3070 et RTX 3070 Ti, avec respectivement 8 et 16 Go de VRAM. Nul doute qu’avec de telles cartes, il sera sans doute possible de faire tourner Cyberpunk 2077 ou Flight Simulator avec toutes les options au max en 60 fps (et ray-tracing en prime). Miam !