Android : Fortnite est retiré du Play Store, Epic attaque Google en justice

Quelques heures après le retrait de Fortnite de l’App Store par Apple, c’est au tour de Google de ne plus proposer le jeu d’Epic Games sur le Play Store pour les utilisateurs Android. La raison est la même : un non-respect des règles.

C’est lié à un changement effectué hier par Epic Games. L’éditeur a ajouté un nouveau moyen de paiement au sein de Fortnite qui consiste à passer par sa propre solution au lieu de celles d’Apple et de Google. Cela lui permet de contourner les 30% de commission qui sont demandés par Apple et Google quand un achat est effectué au sein d’une application en passant par leur système de paiement respectif. Epic Games a ajouté sa propre solution sans autorisation, en faisant une mise à jour au niveau de ses serveurs directement. Ni Apple ni Google n’ont approuvé le changement.

Google a fait la déclaration suivante concernant le retrait du Fortnite du Play Store :

L’écosystème ouvert d’Android permet aux développeurs de distribuer des applications par le biais de plusieurs boutiques d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et qui assurent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Si Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play car il viole nos politiques. Toutefois, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre nos discussions avec Epic et faire revenir Fortnite sur le Google Play.