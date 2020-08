Hyperion dévoile un concept-car à hydrogène doté d’une autonomie de 1600 km !

Hyperion devrait rapidement se faire un nom dans le secteur automobile. Cette start-up américaine vient en effet de dévoiler l’XP-1, un concept-car de type supercar fonctionnant à l’hydrogène et capable de rouler durant 1600 km sur une seule charge ! Le bolide en a aussi dans le coffre et peut grimper de 0 à 100 km/h en seulement 2,2 secondes ! L’XP-1 dispose de plusieurs moteurs électriques couplés à un supercondensateur et à un réservoir à hydrogène que l’on imagine aisément imposant.

Ce choix technologique s’avère payant en terme d’autonomie (le record de la Lucid Air est explosé) et permet de baisser considérablement le poids global du véhicule, ce qui est d’autant plus intéressant que la plupart des voitures électriques à grosse batterie ont tendance à être lourdes. Ainsi, la XP-1 dépasse à peine la tonne, ce qui est peu pour une supercar de ce gabarit. Sans surprise malheureusement, l’XP-1 n’est pas destiné à la vente, ce qui laisse craindre que les innovations de ce modèle restent encore longtemps à l’état de prototype.